L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse a enregistré mercredi une hausse de 13 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, supérieure aux attentes des analystes, et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 498,6 millions d'euros (541,08 millions de dollars), contre 443,2 millions d'euros un an plus tôt, a indiqué la société. Les analystes s'attendaient à ce que le bénéfice net augmente d'environ 8 %. (1 $ = 0,9215 euros) (Reportage de Tom Sims et Frank Siebelt ; Rédaction de Kirsten Donovan)