Deux Britanniques et un Marocain risquent la peine de mort après avoir plaidé coupable devant le tribunal de Donetsk -Russian news agency

Une vidéo publiée par RIA montrait les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun dans une cage de salle d'audience aux barreaux blancs.

RIA a déclaré que Pinner et Saadoun avaient plaidé coupable pour des actions visant à la prise violente du pouvoir.

La vidéo semblait montrer Aslin plaidant coupable à une accusation moins grave impliquant des armes et des explosifs. On le voyait debout dans la cage et feuilletant une liasse de documents juridiques tandis que l'accusation lui était traduite.

L'agence de presse a cité des procureurs disant que les charges combinées pourraient signifier la peine de mort pour les trois.

Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par e-mail mercredi en fin de journée.

Saadoun a été arrêté en avril. Aucun commentaire n'était immédiatement disponible auprès du ministère marocain des affaires étrangères sur son cas.

Le procès se déroule dans la République populaire de Donetsk, l'une des deux entités séparatistes soutenues par la Russie dans la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, que la Russie affirme se battre pour "libérer" des forces ukrainiennes.

Trois jours avant de lancer son invasion de l'Ukraine le 24 février, la Russie les a reconnues comme des États indépendants, une décision condamnée par l'Ukraine et l'Occident comme étant illégale.

Aslin et Pinner ont été capturés en avril alors qu'ils combattaient du côté ukrainien. Ils ont ensuite été montrés à la télévision russe demandant à être libérés en échange d'un allié ukrainien du président russe Vladimir Poutine qui avait été détenu par les autorités ukrainiennes.

La Russie a déclaré à l'époque qu'ils étaient nourris, abreuvés et recevaient l'aide nécessaire.