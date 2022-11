Deux Français de plus sont détenus en Iran, annonce Colonna

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Deux citoyens français supplémentaires sont détenus en Iran, ce qui porte à sept le total des ressortissants du pays emprisonnés par Téhéran, a annoncé la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dans des déclarations publiées samedi.

La France a dénoncé début octobre "des pratiques dignes des procès spectacles des pires régimes dictatoriaux" après la diffusion d'une vidéo mettant "en scène (les) prétendus aveux" d'espionnage d'un couple de ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai dernier et "détenus arbitrairement" en Iran.

"Nous avions des inquiétudes sur deux autres compatriotes et il ressort des dernières vérifications faites qu'ils sont également détenus", a déclaré Catherine Colonna dans une interview au journal Le Parisien.

"Il est plus important que jamais de rappeler à l'Iran ses obligations internationales. Si son objectif était de faire du chantage, ça ne doit pas fonctionner. C'est la mauvaise façon de s'y prendre avec la France", a-t-elle ajouté.

Vendredi, le journal Le Figaro a rapporté que les deux ressortissants avaient été arrêtés avant le début des manifestations antigouvernementales survenues en septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini.

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé la détention de ces deux citoyens français, mais a refusé de donner plus de détails.

Les relations entre Paris et Téhéran se sont détériorées au cours des derniers mois alors que les efforts visant à relancer les négociations nucléaires - auxquelles la France participe - sont au point mort. Aucun des deux pays n'a d'ambassadeur en poste.

Les protestations suscitées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu'elle était en garde à vue, ont poussé l'UE à suivre les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne en imposant des sanctions à l'Iran.

Une nouvelle série de sanctions européennes sur les droits de l'homme sera approuvée lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères lundi, ont déclaré deux diplomates à Reuters.

Ces sanctions comprendront 31 désignations de violations des droits de l'homme visant des personnes et des entités, assorties d'interdictions d'accès aux actifs et de gels des déplacements, ont-ils précisé. (Reportage John Irish, version française Benjamin Mallet et Kate Entringer)