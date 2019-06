Deux aéroports saoudiens visés par des drones houthis

(Actualisé avec communiqué de la coalition, précisions)

LE CAIRE, 16 juin (Reuters) - Deux aéroports saoudiens ont été visés samedi par des drones lancés par les miliciens yéménites Houthis, a rapporté Al Massirah, l'un des organes de propagande du mouvement chiite, qui affirme que les deux sites sont désormais hors d'usage.

La coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen a déclaré dans un communiqué avoir intercepté et abattu un drone lancé par les Houthis ciblant la ville d'Abha, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite.

Selon les Houthis, soutenus par l'Iran, les engins ont visé les salles des commandes de l'aéroport de Jizan et les citernes de celui d'Abha.

"Les deux aéroports sont désormais hors d'usage. Nous promettons des jours encore plus douloureux au régime saoudien, aussi longtemps que dureront l'agression et le siège de notre pays", a déclaré le porte-parole du mouvement, cité par la chaîne Al Massirah via son compte Twitter.

Depuis le milieu de la semaine écoulée, les Houthis ont lancé plusieurs offensives contre l'aéroport d'Abha, faisant 26 blessés lors d'une attaque selon la presse officielle saoudienne.

Samedi, la télévision d'Etat saoudienne rapportait que la coalition avait procédé à des frappes contre des installations des Houthis dans la capitale Sanaa, qu'ils contrôlent, après avoir intercepté cinq drones lancés par le mouvement chiite contre l'aéroport d'Abha.

Aucune victime n'a pour le moment été rapportée après les attaques de samedi. (Ali Abdelaty, Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)