Deux anciens officiers du Minnesota rejettent les offres de plaidoyer dans le meurtre de George Floyd

Tou Thao, 36 ans, et J. Alexander Kueng, 28 ans, sont chacun accusés au Minnesota de deux chefs d'accusation de complicité de meurtre et d'homicide involontaire, tous deux au second degré. Ils faisaient partie des trois officiers qui ont regardé leur collègue blanc, Derek Chauvin, tuer Floyd, un Noir, en lui plaquant le cou au sol avec un genou pendant neuf minutes en mai 2020.

Les deux officiers ont décliné une proposition de plaider coupable pour le chef d'accusation moins grave de complicité d'homicide involontaire au deuxième degré. L'accord reflétait un accord accepté par l'ancien officier Thomas Lane, selon le porte-parole Matt Lehman de la Cour de district du comté d'Hennepin.

Leur accord comprenait une peine de trois ans de prison, qui pouvait être purgée concurremment avec des peines fédérales antérieures.

"L'État est prêt pour le procès", a déclaré Keith Ellison, procureur général du Minnesota, dans un communiqué.

Un représentant de Thao n'a pas pu être joint pour un commentaire. Un avocat de Kueng a refusé de commenter l'affaire.

Les procès d'État de Thao et Kueng se dérouleront devant le juge Peter Cahill de la cour de district du comté de Hennepin le 24 octobre. Le procès aura lieu environ huit mois après qu'un jury fédéral ait reconnu Thao, Kueng et Lane coupables d'avoir privé Floyd de ses droits civils et de ne pas être venus à son secours alors qu'il s'étouffait.

En juillet, le juge de district américain Paul Magnuson a infligé à Kueng et Thao des peines de prison de 3 et 3-1/2 ans, respectivement, pour les condamnations fédérales. Lane a été condamné à 2-1/2 ans.

Chauvin, qui a plaidé coupable à ses accusations fédérales, a été condamné à 21 ans. Il purgera cette peine concurremment avec une peine de 22-1/2 ans qu'il a reçue lors d'un procès pour meurtre dans l'État en 2021.

Dans un meurtre capturé sur une vidéo de téléphone portable, la mort de Floyd a entraîné des protestations contre la brutalité policière et le racisme dans de nombreuses villes des États-Unis et du monde entier.