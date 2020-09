Deux associations de gestion d'actifs unissent leurs forces

Berne (awp) - Les faîtières de la gestion d'actifs Swiss Fund and Asset Management Association (Sfama) et Asset Management Platform Switzerland (AMP) s'apprêtent à unir leur destinées au sein de l'Asset Management Association Switzerland. Les deux protagonistes soulignent dans un communiqué vendredi que l'Association suisse des banquiers (ASB) figurera au rang de ses membres et disposera d'un fauteuil au comité.

Les modifications statutaire nécessaires ont été validées ce jour à l'occasion de l'assemblée générale de la Sfama à Berne.

La présidence de la nouvelle association a été confiée à Iwan Deplazes, représentant de la Banque cantonale de Zurich et qui supervisait jusqu'ici l'AMP. Siègeront également au sein de l'organe de surveillance Charlotte Bänninger (UBS), Michel Degen (Credit Suisse), Laurent Ramsey (Pictet) Axel Schwarzer (Vontobel) et Mirjam Staub-Bisang (Blackrock).

Le représentant de l'ASB devra, lui, être désigné lors de la prochaine assemblée générale d'ores et déjà agendée au mois de mars 2021. D'ici là, la faîtière des banquiers sera conviée aux séances en qualité d'invitée.

jh/vj