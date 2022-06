Deux avocats chinois spécialisés dans la défense des droits sont jugés pour subversion de l'État

Les audiences de Xu Zhiyong et de Ding Jiaxi étaient prévues au tribunal du comté de Linshu, dans la province du Shandong (nord-est), respectivement mercredi et vendredi, ont déclaré des parents et des amis à Reuters.

Les deux hommes ont été autorisés à se faire représenter par un avocat, mais les autres visiteurs, y compris les parents et les diplomates, ne pourront pas assister aux procès, ont déclaré à Reuters deux personnes en contact avec leurs avocats, ajoutant que ces derniers ont été strictement avertis par les autorités de ne pas parler aux médias.

Les pages des médias sociaux du tribunal ne comportaient pas d'avis sur les procès à venir, ce qui n'est pas inhabituel dans les affaires sensibles. Le tribunal n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters et n'a pas donné de détails supplémentaires sur les procès.

Le ministère chinois de la Justice n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Invité à confirmer si les deux avocats des droits de l'homme font face à un procès à huis clos dans le Shandong cette semaine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi qu'il n'était pas au courant de la situation.

Interrogé sur les critiques des groupes internationaux de défense des droits de l'homme concernant la longue détention de ces avocats, Wang a déclaré : "Tout le monde est égal devant la loi. Les unités judiciaires chinoises traitent les affaires conformément à la loi et protègent les droits et intérêts légitimes de chaque suspect et accusé, et ne doivent pas être diffamées et déformées."

Xu, 49 ans, et Ding, 54 ans, sont des figures de proue du Mouvement des nouveaux citoyens, qui a appelé à une plus grande transparence sur la richesse des fonctionnaires et à ce que les citoyens chinois puissent exercer leurs droits civils tels qu'ils sont inscrits dans la constitution du pays.

Xu et Ding, qui ont tous deux déjà été condamnés et ont purgé des peines de prison, ont été pris pour cible après avoir assisté à un rassemblement informel dans la ville de Xiamen, dans le sud-est du pays, fin 2019, avec d'autres militants et amis, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

Le 4 février 2020, Xu a écrit une lettre ouverte appelant Xi à démissionner, citant sa gestion des crises, des manifestations de Hong Kong au début de la pandémie de coronavirus à Wuhan.

Ding a disparu en décembre 2019, et Xu a disparu en février suivant, peu après avoir écrit la lettre ouverte.

Tous deux ont été formellement arrêtés le 19 juin 2020, a déclaré à Reuters Luo Shengchun, épouse de Ding et militante de longue date pour sa liberté et celle de Xu.

"Nos familles sont bien sûr bouleversées et en colère", a déclaré Luo. "C'est un cas flagrant d'injustice et de persécution".

Les tribunaux chinois ont un taux de condamnation bien supérieur à 99 % et, pour de telles accusations, Xu et Ding pourraient passer des années derrière les barreaux.

Les groupes de défense des droits ont qualifié les procès de "simulacre".

"La raison pour laquelle ces hommes sont enfermés et accusés de crimes ridicules de 'subversion' est qu'ils osent envisager une Chine différente et exiger que le pays soit libre et juste", a déclaré Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch, basé aux États-Unis.

La Chine a considérablement réprimer la dissidence depuis l'arrivée au pouvoir de Xi en 2012. Des centaines d'avocats défenseurs des droits ont été détenus et des dizaines emprisonnés dans une série d'arrestations communément appelées "709", en référence à une répression dans tout le pays le 9 juillet 2015.

La Chine rejette les critiques sur son bilan en matière de droits de l'homme, affirmant qu'elle est un pays où règne l'État de droit et que les avocats des droits et les militants emprisonnés sont des criminels qui ont enfreint la loi.