Deux citoyens britanniques figurent parmi les morts dans la collision en vol d'un hélicoptère près d'un parc à thème australien

Selon la police de l'État du Queensland, deux hélicoptères sont entrés en collision à environ 300 mètres dans les airs lundi après-midi alors que l'un atterrissait et l'autre décollait près de Sea World, sur la Gold Coast australienne.

L'hélicoptère qui décollait s'est écrasé, tuant quatre des sept personnes à bord, dont le pilote Ashley Jenkinson, 40 ans, et deux visiteurs du Royaume-Uni.

Un deuxième hélicoptère transportant six personnes a atterri sur un banc de sable voisin, et cinq personnes ont été légèrement blessées.

Le commissaire en chef de l'Australian Transport Bureau (ATB), Angus Mitchell, a déclaré que l'atterrissage en toute sécurité avait permis d'éviter une catastrophe encore plus grave.

"Alors qu'il est très tragique que quatre personnes aient perdu la vie et que de nombreuses familles soient en deuil ce matin, nous aurions pu avoir une situation bien pire ici et le fait qu'un hélicoptère ait réussi à atterrir est tout à fait remarquable", a déclaré Mitchell lors d'une conférence de presse mardi.

Les autorités n'ont pas encore donné le nom des autres personnes décédées : une femme de 57 ans et un homme de 65 ans du Royaume-Uni, qui formaient un couple marié, et une femme de 36 ans de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud.

Le Haut Commissariat britannique n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires par courriel et par téléphone.

Les trois survivants de l'hélicoptère qui s'est écrasé, dont deux garçons âgés de 9 et 10 ans, et une femme de 33 ans, ont été emmenés à l'hôpital avec des blessures graves. Le garçon de 10 ans est dans un état critique. Une femme de 33 ans et un garçon de 9 ans ont été gravement blessés, selon les autorités.

L'ATB a lancé une enquête sur le crash aux côtés de la police locale et attend un rapport préliminaire d'ici huit semaines.

Sea World Helicopters, qui exploitait l'appareil impliqué dans le crash, est indépendant du propriétaire de Sea World, Village Roadshow Theme Parks, et est fermé jusqu'à nouvel ordre, selon une déclaration sur son site Web. Sea World était ouvert mardi.