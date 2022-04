Deux détenus libérés d'Afghanistan - U.S. State Dept

Saifullah Rauf, citoyen américain et réserviste de la marine américaine, et Anees Khalil, détenteur d'une carte verte américaine, ont été "injustement détenus" et se trouvent au Qatar en attendant de pouvoir se rendre aux États-Unis, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué.

Leur libération intervient dans un contexte de relations glaciales entre les États-Unis et les talibans, alimentées par l'interdiction faite aux filles afghanes de retourner dans les écoles secondaires publiques, près de huit mois après la prise de Kaboul par les islamistes, alors que les dernières troupes américaines quittaient le pays après 20 ans de guerre.

"Nous sommes reconnaissants pour les efforts de tous ceux qui ont œuvré pour obtenir" la libération de Rauf et Khalil "mais il reste encore du travail. La détention injuste d'Américains en captivité est toujours inacceptable", a déclaré Mme Price. "Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque Américain injustement détenu contre sa volonté ne pourra pas à nouveau étreindre sa famille."

La détention du couple est restée extrêmement discrète. L'Américain le plus connu à être détenu par les talibans est Mark Frerichs, qui a été enlevé en janvier 2020.

Une déclaration publiée sur Twitter par Human First Coalition, un groupe privé américain impliqué dans l'évacuation des Afghans à risque, a identifié Rauf comme son président.

Dans cette déclaration, Rauf a déclaré que lui et son frère "étaient engagés dans un travail humanitaire en Afghanistan lorsque nous avons été pris en charge par les talibans" le 18 décembre.

Ils ont été détenus pendant 105 jours, a-t-il dit.

"Nous comprenons que cette situation exceptionnellement malheureuse est née d'un malentendu ; nous n'avons rien fait de mal", a-t-il poursuivi sans donner plus de détails.

M. Rauf a remercié tous ceux qui ont contribué à la libération du couple, notamment les responsables américains, leur famille, le Qatar, le gouvernement britannique et son organisation.

La marine américaine a déclaré que Rauf est un agent hospitalier de réserve qui s'est enrôlé en mars 2017 et dont la dernière affectation remonte à avril 2021 au centre médical de la base interarmées Andrews, à l'extérieur de Washington.