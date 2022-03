Deux employés de MSF enlevés au Yémen-sources

ADEN, 6 mars (Reuters) - Deux employés de Médecins sans frontières (MSF) ont été enlevés par des hommes armés dans la région de l'Hadramaout dans l'est du pays, ont déclaré une source sécuritaire et deux autres sources locales. L'organisation humanitaire a indiqué à Reuters avoir perdu le contact avec ses employés au Yémen et ne plus être en mesure de donner de détails supplémentaires afin de protéger leur sécurité.

La source sécuritaire a déclaré que les deux employés étaient un Allemand et un Mexicain qui avait été enlevés par des hommes armés dont les forces de sécurité pensent qu'ils pourraient être liés au groupe Al Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA).

Les militants islamistes comptent parmi les nombreuses forces déstabilisatrices du Yémen, déchiré par la guerre et confronté à une crise humanitaire. (Reportage Mohammed Ghobari et Aziz El Yaakoubi; rédigé par Ghaida Ghantous; version française Camille Raynaud)