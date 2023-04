Deux ouvriers sont morts à l'aéroport international John F. Kennedy de New York lundi après avoir été piégés sous des décombres de construction, ont indiqué les autorités, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Tous les travaux à l'aéroport ont été interrompus après l'incident, qui s'est produit vers 11h00 ET (1500 GMT), a indiqué l'aéroport sur Twitter.

L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui gère l'aéroport, a ouvert une enquête sur l'incident, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a qualifié l'incident de tragédie.

Des secouristes se sont rendus sur les lieux et ont sorti les ouvriers de la tranchée, ont indiqué les autorités.

Les ouvriers, qui n'ont pas été identifiés, ont été déclarés morts sur place, a ajouté l'aéroport.

D'autres détails sur l'incident n'étaient pas immédiatement disponibles.