PARIS (Reuters) - Deux équipes françaises, qui travaillent sur le stockage de l'hydrogène et la production d'ingrédients à base d'insectes, font partie des 12 finalistes du prix de l'inventeur européen 2023 annoncés mardi par l'Office européen des brevets (OEB).

Sélectionné dans la catégorie "recherche", un groupe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a développé une méthode permettant de conserver l'hydrogène sous forme de disque pour faciliter son stockage et son transport, explique l'OEB dans un communiqué.

L'équipe, composée de Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan et Nataliya Skryabina, a mis au point un procédé permettant de conserver l'hydrogène sous une forme solide et qui demande moins d'énergie que le stockage traditionnel. Cette invention est déjà commercialisée en Europe, en Australie et au Japon.

La start-up française Ynsect, qui concourt elle dans la catégorie "PME" (petites et moyennes entreprises), produit des ingrédients à partir d'insectes pour l'alimentation humaine, celle des animaux de compagnie, ainsi que la fertilisation des plantes.

La société élève notamment des vers de farine dans de hautes fermes modulaires empilées les unes sur les autres qui affichent une consommation moindre en énergie que l'agriculture traditionnelle, indique l'OEB.

Ynsect, qui se veut une réponse à la pénurie alimentaire mondiale, finalise par ailleurs ce qu'elle décrit comme la plus grande ferme verticale d'insectes au monde à Amiens (Somme).

Tous les finalistes du prix, qui représentent 12 pays dans le monde et concourent dans quatre catégories - industrie, recherche, pays non membres de l'OEB et PME -, "contribuent, par leurs inventions, aux efforts déployés pour assurer la durabilité sur terre, en mer et même dans l'espace", a déclaré l'OEB.

Les lauréats du prix de l'inventeur européen 2023 seront annoncés le 4 juillet.

(Rédigé par Kate Entringer)