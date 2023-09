Oslo (awp/afp) - Un consortium emmené par les fonds américain Blackstone et britannique Permira a soumis une offre non contraignante pour le rachat du spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta, propriétaire notamment du site Leboncoin, a annoncé Adevinta.

Dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi en réaction à un article de Bloomberg, Adevinta indique que "les discussions en sont à un stade précoce et il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre finale soit déposée".

Le groupe norvégien, qui avait vu sa taille considérablement augmenter avec le rachat d'actifs d'eBay en 2021, était valorisé à près de 93 milliards de couronnes (7,81 milliards de francs suisses) jeudi à la clôture de la Bourse d'Oslo.

Vendredi, l'action a bondi de près de 20% dans les premiers échanges.

"Il est conseillé aux actionnaires de s'abstenir d'entreprendre quoi que ce soit en ce qui concerne leurs actions dans l'entreprise qui serait susceptible de nuire à leurs intérêts et de faire preuve de prudence dans la gestion de leurs titres", indique Adevinta.

eBay et le norvégien Schibsted, l'ancienne maison mère d'Adevinta qui a conservé une part minoritaire dans le groupe après sa scission, ont exprimé leur soutien à l'offre du consortium mais conserveraient des parts dans le spécialiste des annonces en ligne.

D'autres annonces interviendront "au moment approprié", précise Adevinta.

Outre Leboncoin, un de ses joyaux les plus lucratifs, et, entre autres, groupe Argus, Avendrealouer et Agriaffaires en France, Adevinta est en cours de recentrage sur l'Allemagne (Mobile.de), l'Espagne, le Benelux et l'Italie.

afp/fr