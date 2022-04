Deux hommes accusés d'avoir usurpé l'identité d'agents fédéraux américains vont demander leur libération en prison

"L'infraction reprochée, la fausse usurpation de l'identité d'un agent des forces de l'ordre, n'est pas un crime de violence", a écrit Michelle Peterson, une avocate représentant Arian Taherzadeh, 40 ans, l'un des accusés avec Haider Ali, 35 ans.

Dans les documents déposés au tribunal, les avocats ont accusé les procureurs de fournir des preuves peu convaincantes.

Les deux hommes ont été arrêtés la semaine dernière pour s'être fait passer pour des agents du Département de la sécurité intérieure et quatre membres des services secrets américains ont été suspendus de leurs fonctions, car ils sont soupçonnés que les accusés leur ont fourni ou proposé des appartements gratuits et d'autres cadeaux.

Parmi les personnes à qui des cadeaux ont été proposés figure un agent chargé de protéger l'épouse du président Joe Biden, Jill Biden.

Lors d'une audience de détention vendredi, le procureur Joshua Rothstein a demandé au juge d'instance américain Michael Harvey de placer les deux hommes en détention. L'audience devait reprendre lundi à 15h30 ET (1930 GMT).

Lors de l'audience de vendredi, le juge a exprimé sa frustration quant au manque d'explications sur les actions des accusés, comme par exemple comment ou même s'ils ont payé les appartements et autres cadeaux, et s'ils ont cherché quelque chose en retour.

Rothstein a déclaré que le FBI avait fouillé cinq appartements liés aux accusés et découvert des preuves troublantes, notamment des armes, des équipements de surveillance, des outils utilisés pour fabriquer des identités et des équipements tactiques.

Rothstein a déclaré qu'Ali avait voyagé au Moyen-Orient ces dernières années et s'était vanté d'avoir des liens avec les services secrets pakistanais, ce qui, selon lui, justifiait la détention d'Ali en tant que risque de fuite.

Lundi, l'avocat d'Ali a minimisé les voyages à l'étranger, affirmant que l'un des passeports saisis avait expiré et que les voyages étaient tous légitimes.

"Les principaux sanctuaires religieux de la foi de M. Ali sont situés là-bas, et ces visites ont également toutes eu lieu il y a plus de deux ans", a écrit l'avocat Gregory Smith.

Smith a déclaré que les armes saisies ont toutes été trouvées dans des appartements contrôlés par Taherzadeh, et non par son client, et qu'Ali croyait à tort que Taherzadeh travaillait comme un véritable agent du DHS.

Peterson, qui représente Taherzadeh, a déclaré que le loyer des appartements utilisés par les agents du Secret Service n'a jamais été payé, et qu'un jugement par défaut a été prononcé en janvier pour 222 000 $.