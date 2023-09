Deux trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés pour le meurtre d'un garçon de 11 ans à l'extérieur d'un stade de baseball d'Albuquerque ce mois-ci, ce qui a incité le gouverneur du Nouveau-Mexique à imposer une interdiction controversée du port d'armes dans la plus grande ville de l'État, a déclaré la police.

Jose Romero, 22 ans, et Nathen Garley, 21 ans, ont été arrêtés pour la fusillade qui a incité la gouverneure Michelle Lujan Grisham à suspendre temporairement le droit de port d'arme pour une "période de réflexion" dans l'une des villes les plus violentes des États-Unis.

Cette décision sans précédent a entraîné le Nouveau-Mexique dans un débat national sur les droits des armes à feu et la sécurité publique.

Froylan Villegas a été tué et sa cousine Tatiana Villegas, 24 ans, paralysée à partir de la taille lorsque plus d'une douzaine de coups de feu ont été tirés sur leur camionnette alors qu'elle quittait un match de baseball de ligue mineure le 6 septembre.

Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un acte de rage au volant, mais la police a déclaré que les suspects semblaient avoir confondu la camionnette avec un véhicule similaire appartenant à un homme avec lequel ils étaient en conflit.

"Nous pensons que ces lâches ont confondu les deux véhicules et ont tiré sur le mauvais véhicule", a déclaré Harold Medina, chef de la police d'Albuquerque, à la presse.

L'ordonnance sanitaire d'urgence de Lujan Grisham suspendant les droits de port ouvert et dissimulé a suscité une réaction bipartisane, la jugeant inconstitutionnelle, et a été contestée par les défenseurs des droits des armes à feu. Cette mesure a été soutenue par les partisans du contrôle des armes à feu au Nouveau-Mexique et par l'archevêque catholique de Santa Fe.

L'interdiction a été suspendue par un juge fédéral le 13 septembre, au motif qu'elle était contraire aux arrêts de la Cour suprême des États-Unis.

La semaine dernière, la gouverneure démocrate a limité son décret sanitaire aux seuls parcs et aires de jeux.

La police a indiqué que M. Romero était déjà recherché pour ne pas s'être présenté au tribunal dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de drogue, tandis que M. Garley a été arrêté avec environ 100 000 comprimés de fentanyl dans son véhicule.

Il n'a pas été possible dans l'immédiat d'identifier les avocats des deux hommes.