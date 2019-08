Deux jeunes Canadiens soupçonnés de meurtres retrouvés morts

TORONTO, 7 août (Reuters) - La police canadienne pense avoir retrouvé dans le nord du Manitoba les cadavres de deux adolescents recherchés depuis près de trois semaines dans le pays pour le meurtre de trois personnes.

Une autopsie sera pratiquée pour confirmer l'hypothèse, a déclaré mercredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, avaient été portés disparus le 19 juillet, une semaine après leur départ de Port Alberni, en Colombie-Britannique, lors de la découverte de leur véhicule en flammes près de Dease Lake, en Colombie-Britannique, à 2 km du corps d'un professeur de botanique de l'Université de Vancouver, Leonard Dyke, 64 ans.

Cinq jours plus tard, la police a annoncé que les deux jeunes gens étaient officiellement inculpés du meurtre de Dyck et qu'ils étaient aussi soupçonnés d'avoir tué un couple de touristes le 15 juillet, une Américaine de 24 ans, Chynna Deese, et son petit ami australien de 23 ans, Lucas Fowler.

Les deux adolescents ont été aperçus une première fois dans le Saskatchewan, puis à Gillam, dans le Manitoba, à 3.000 km environ des scènes de crime en Colombie-Britannique, où le nouveau véhicule qu'ils conduisaient a été retrouvé carbonisé.

Une vaste chasse à l'homme a alors été lancée dans cette zone marécageuse, à l'aide d'hélicoptères, de drones ou de chiens pisteurs.

Fin juillet, le père de Bryer Schmegelsky avait dit à la presse canadienne s'attendre à la mort de son fils, qu'il avait dépeint comme un "survivaliste" en "mission suicide". (Moira Warburton Jean-Stéphane Brosse pour le service français)