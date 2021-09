Deux jeunes enfants parmi des migrants secourus dans la Manche

DUNGENESS, Angleterre, 7 septembre (Reuters) - Deux jeunes enfants ont été secourus mardi parmi des dizaines d'autres migrants qui tentaient de traverser la Manche.

Un journaliste de Reuters a assisté à l'arrivée de deux embarcations à Dungeness, dans le Kent, une des régions anglaises les plus proches des côtes françaises. Dans l'un d'entre eux, deux hommes étaient accompagnés, chacun, d'un jeune enfant.

Le groupe d'exilés a été remorqué par des navires de la Royal National Lifeboat Institution où ils ont été accueillis par les forces de l'ordre et par la police au frontières.

La France et la Grande-Bretagne ont convenu en juillet de mobiliser davantage de policiers et de gendarmes le long des côtes françaises et de déployer sur une zone plus étendue des technologies et des véhicules de surveillance pour empêcher les migrants de traverser la Manche, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, sur des bateaux pneumatiques surchargés.

La France a bloqué deux fois plus de tentatives de traversée au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier, selon les autorités.

De janvier à juillet, la police a intercepté 481 traversées, tandis que 412 petits bateaux ont réussi à atteindre les côtes britanniques. (Will Russell et Peter Nicholls; version française Nicolas Delame)