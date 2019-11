Deux journalistes turcs libérés après trois ans de prison

ISTANBUL, 4 novembre (Reuters) - La justice turque a ordonné lundi la remise en liberté sous contrôle judiciaire des journalistes Ahmet Altan et Nazli Ilicak, accusés de connivence avec le réseau du prédicateur Fethullah Gülen, après plus de trois ans derrière les barreaux.

Arrêtés en septembre 2016, deux mois après la tentative de putsch contre le président Recep Tayyip Erdogan, Altan et Ilicak avaient été condamnés à la prison à vie en février 2018, une peine confirmée en octobre 2018 par un tribunal régional.

Mais la Cour de cassation a annulé ces peines en juillet dernier et acquitté les deux journalistes du chef d'accusation de violation de la Constitution.

Toujours accusés d'avoir aidé le réseau güléniste, Ahmet Altan et Nazli Ilicak ont été condamnés au terme d'un nouveau procès à dix ans et six mois de prison pour Altan et huit ans et neuf mois pour Ilicak, mais ils ont été remis en liberté car ils ont déjà passé plus de trois ans en prison.

Mehmet Altan, frère d'Ahmet, arrêté dans la même affaire mais relâché en 2018 dans l'attente de l'examen d'un recours en appel, a été définitivement acquitté faute de preuves.

Plus de 77.000 personnes sont toujours détenues en Turquie dans l'attente d'un procès pour participation présumée à la tentative de coup d'Etat avortée de juillet 2016, attribuée par les autorités turques au réseau de Fethullah Gülen, qui nie toute implication. (Ali Kucukgocmen Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Jean-Philippe Lefief)