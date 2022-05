Deux jours après le massacre d'une école au Texas, certains détails restent flous

Un porte-parole du département de la sécurité publique du Texas, Chris Olivarez, a déclaré jeudi que les enquêteurs tentaient toujours de confirmer une chronologie précise, notamment combien de temps le tireur, Salvador Ramos, 18 ans, est resté barricadé avant que les officiers ne fassent irruption dans la salle de classe et ne le tuent.

La fusillade a relancé un débat national sur les lois sur les armes à feu du pays. Le président Joe Biden et ses collègues démocrates ont promis de faire pression pour de nouvelles restrictions, malgré la résistance des républicains.

Il y avait peu de signes avant-coureurs : Ramos, qui a abandonné ses études secondaires, n'avait pas de casier judiciaire ni d'antécédents de maladie mentale. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré mercredi que Ramos avait écrit un message en ligne à quelqu'un quelques minutes avant l'attaque, disant qu'il était sur le point de "tirer sur une école primaire".

Les autorités ont déclaré que Ramos a tiré sur sa grand-mère au visage au domicile qu'ils partageaient avant de s'enfuir et d'écraser sa voiture devant l'école primaire Robb vers 11h30 (1630 GMT). Sa grand-mère, qui est hospitalisée dans un état critique, a réussi à appeler la police.

À l'extérieur de l'école, Ramos, armé d'un fusil semi-automatique AR-15, a échappé à un agent de la police scolaire, laissant tomber un sac rempli de munitions. Les responsables ont proposé des récits contradictoires quant à savoir si Ramos et l'officier ont échangé des coups de feu avant que Ramos ne puisse entrer dans l'école.

"Nous essayons d'établir exactement quel était son rôle et comment il a rencontré le tireur", a déclaré Olivarez à CNN.

Ramos a blessé deux officiers dans un couloir avant de se barricader dans une salle de classe de quatrième année, a déclaré Olivarez. L'attaque a entraîné une réponse massive des forces de l'ordre, y compris des centaines d'officiers, qui ont encerclé le bâtiment et brisé les fenêtres dans le but d'évacuer les enfants et le personnel.

La police a établi un périmètre pour empêcher les gens, y compris les parents, d'essayer d'entrer dans l'école, a dit Olivarez. Finalement, des membres d'une unité tactique de la patrouille frontalière américaine ont fait une brèche dans la salle de classe et ont apparemment tué Ramos, un agent ayant été blessé dans les tirs croisés, selon les responsables.

Le département de police d'Uvalde a annoncé que l'incident était terminé peu après 13 heures (1800 GMT).

Olivarez a déclaré que l'attaque a duré entre 40 et 60 minutes, bien qu'il ne puisse pas dire si ce laps de temps a commencé lorsque Ramos a tiré sur sa grand-mère ou lorsque l'adolescent est arrivé à l'école. Le FBI s'efforce d'obtenir les vidéos de surveillance des caméras de l'école.

Ramos a acheté deux fusils semi-automatiques et des centaines de munitions dans les jours précédant l'attaque.

La mère du suspect, Adriana Reyes, a été citée dans une interview accordée au site d'information britannique DailyMail.com, décrivant son fils comme quelqu'un qui "gardait tout pour lui et n'avait pas beaucoup d'amis".

Au moins 17 personnes ont également été blessées, dont plusieurs enfants.

Les proches des victimes ont pris la parole sur les médias sociaux pour exprimer leur angoisse face à la perte d'enfants qui ne rentraient jamais de l'école.

"Nous lui avons dit que nous l'aimions et que nous viendrions la chercher après l'école", a posté Kimberly Mata-Rubio sur Facebook en souvenir de sa fille, Alexandria Aniyah Rubio, une élève d'honneur de quatrième année. "Nous n'avions aucune idée que c'était un adieu".

DÉBAT SUR LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU

La fusillade est survenue 10 jours après qu'un suprémaciste blanc avoué ait abattu 13 personnes dans un supermarché situé dans un quartier majoritairement noir de Buffalo, dans l'État de New York.

À Washington, les démocrates et les républicains du Sénat semblaient loin de tout compromis sur de nouvelles restrictions des armes à feu.

Biden, qui a exhorté le Congrès à agir, se rendra à Uvalde dans les prochains jours.

La réunion annuelle de la National Rifle Association débute vendredi à Houston, où des républicains, dont M. Abbott, le sénateur américain Ted Cruz du Texas et l'ancien président Donald Trump, devaient s'adresser au groupe de défense des armes à feu.

La NRA a exprimé sa sympathie pour les victimes mais a déclaré que l'événement se poursuivrait comme prévu.

Les fusillades sont devenues si courantes dans les écoles américaines que les données montrent qu'une arme à feu a été utilisée presque chaque jour cette année dans une propriété scolaire, selon le Center for Homeland Defense and Security de la Naval Postgraduate School.

Le saccage du Texas est la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis qu'un tireur a tué 26 personnes, dont 20 enfants, à l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut en décembre 2012. Comme celle-ci, l'attaque du Texas a laissé les parents du pays dans la peur et le deuil.

Uvalde est une communauté très unie d'environ 16 000 habitants, dont près de 80 % sont hispaniques ou latinos, selon les données du recensement des États-Unis. La petite taille de la ville a fait en sorte que de nombreux résidents connaissaient personnellement certaines victimes, ou leurs familles, y compris le fonctionnaire municipal confronté à la sinistre tâche d'identifier les corps.

Mercredi soir, l'école primaire était toujours entourée de ruban adhésif, tandis que des passants s'approchaient périodiquement pour remettre des fleurs et des animaux en peluche à un officier de police qui les portait jusqu'à un mémorial improvisé près du bâtiment.