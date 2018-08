Deux ministres turcs sanctionnés par Washington

WASHINGTON, 1er août (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l'instauration de sanctions financières visant les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement d'Andrew Brunson, un pasteur américain placé la semaine dernière en résidence surveillée.

"L'injuste détention du pasteur Brunson par les autorités turques et le maintien des poursuites judiciaires à son encontre sont tout simplement inacceptables", a déclaré dans un communiqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Une cour d'appel turque a rejeté mardi la demande de mise en liberté du pasteur américain Andrew Brunson, assigné à résidence durant son procès pour des faits supposés de terrorisme.

Les relations entre les Etats-Unis et la Turquie se sont tendues en raison de cette affaire alors que le pasteur Brunson a passé 21 mois en prison avant d'être placé en résidence surveillée la semaine passée, une mesure jugée insuffisante par Washington. (Reporting by Lisa Lambert and Steve Holland Editing by Marguerita Choy)