Deux morts dans un affrontement entre Yanomamis sur une réserve envahie par des chercheurs d'or

Junior Hekurari, chef d'une organisation de santé yanomami connue sous le nom de CONDISI, a déclaré que l'affrontement entre les deux communautés a été favorisé par les mineurs d'or sauvages qui ont de plus en plus envahi la réserve au cours des trois dernières années.

"Avec le soutien des mineurs qui leur ont fourni des armes, la communauté Tirei a attaqué une autre appelée Pixanehabi", a déclaré Hekurari dans une interview téléphonique depuis l'État de Roraima, qui borde le Venezuela.

Il a ajouté que cinq personnes ont été blessées dans la fusillade de lundi midi, dont un mineur, et qu'elles attendaient d'être transportées par avion à Boa Vista, la capitale de l'État.

Le gouvernement de l'État de Roraima a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire fédérale. L'agence brésilienne des affaires indigènes, la Funai, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La police fédérale a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de la fusillade dans la région de Xitei, près de la frontière avec le Venezuela.

La plus grande réserve du Brésil est de la taille du Portugal et a été créée il y a 30 ans pour protéger le territoire Yanomami des chercheurs d'or illégaux, mais les prix élevés de l'or et le soutien tacite du président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont déclenché une nouvelle ruée vers l'or.

Un rapport publié lundi par l'association Hutukara Yanomami a révélé une augmentation de 46 % de l'exploitation minière sauvage l'année dernière sur les rivières de la réserve où vivent quelque 29 000 Yanomami.

Ce boom a entraîné des maladies, des violences et de graves violations des droits de l'homme sur le peuple Yanomami que les forces de l'ordre n'ont pas réussi à arrêter sous le gouvernement de Bolsonaro, qui a plaidé pour davantage d'exploitation minière sur les terres indigènes.