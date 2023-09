Les forces russes ont bombardé la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, dimanche, tuant deux personnes et en blessant au moins huit autres, a déclaré le gouverneur de la région, alors que les forces armées ukrainiennes ont affirmé qu'elles contenaient les avancées russes dans l'est et le sud du pays.

Le président Volodymyr Zelenskiy, de retour d'une visite aux États-Unis et au Canada, a félicité les forces ukrainiennes pour les succès remportés dans les deux zones d'une contre-offensive vieille de trois mois, mais il n'a donné aucune indication sur de nouvelles avancées.

Le gouverneur de Kherson, Oleksandr Prodkudin, écrivant sur l'application de messagerie Telegram, a déclaré que des tirs d'obus provenant de la rive orientale de la rivière Dnipro, tenue par les Russes, avaient touché des maisons privées à Beryslav, sur la rive occidentale, tenue par les Ukrainiens. Un homme a été tué dans le village voisin de Lvove.

Une frappe aérienne sur Kherson, la principale ville de la région, a blessé au moins cinq personnes et causé des dégâts considérables aux bâtiments.

L'armée russe a abandonné ses positions sur la rive ouest de la rivière et dans la ville de Kherson à la fin de l'année dernière.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces du pays avaient repoussé les attaques russes sur deux villages près de Bakhmut, où Kiev tente de regagner le terrain perdu lorsque la ville est tombée aux mains des forces de Moscou en mai.

Dans son rapport du soir, l'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient "tenté de rétablir les positions perdues près de Klishchiivka ... mais n'y sont pas parvenues".

La semaine dernière, l'armée ukrainienne a déclaré avoir pris Klishchiivka, un village stratégique situé sur les hauteurs au sud de Bakhmut, et M. Zelenskiy, dans son allocution vidéo nocturne, a félicité les unités ukrainiennes pour leur "fermeté" dans les opérations menées autour du village.

Le général Zelenskiy a également félicité une autre unité ukrainienne pour avoir "fait preuve de la véritable puissance ukrainienne" près du village de Verbove, sur le front sud. La semaine dernière, l'armée a également annoncé que Verbove était sous le contrôle de l'armée ukrainienne.

Le rapport de l'état-major général indique que les troupes ukrainiennes continuent d'avancer dans le secteur de Melitopol, où Kiev espère progresser jusqu'à la mer d'Azov et couper le pont terrestre créé par les forces russes entre la Crimée annexée et les régions qu'elle tient à l'est depuis plus d'un an.

L'offensive ukrainienne, menée avec de nouvelles armes fournies par les États-Unis et leurs alliés, s'est concentrée sur la capture de villages à la fois dans l'est et dans le sud.

M. Zelenskiy et d'autres responsables ukrainiens rejettent les critiques occidentales selon lesquelles l'avancée est trop lente et entravée par de mauvaises tactiques.