Deux morts dans une attaque au couteau dans la Drôme

(Actualisé avec tweet d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, précisions)

par Catherine Lagrange

LYON, 4 avril (Reuters) - Une attaque au couteau a fait deux morts et six blessés, dont cinq en urgence absolue, samedi matin à Romans-sur-Isère (Drôme), ont dit à Reuters plusieurs sources proches de l'enquête.

La maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval, a confirmé ce bilan en précisant à Reuters que "l'assaillant a été interpellé et qu'il est légèrement blessé".

L'attaque s'est déroulée dans la matinée dans plusieurs commerces devant lesquels les clients faisaient la queue avant d'être servis en raison des règles de précaution liées au coronavirus, et dans la rue.

Après après avoir fait une première victime dans un premier magasin, l'homme a poursuivi son chemin et est entré dans une boucherie, où il s’est saisi d’un second couteau et a fait une seconde victime, a dit la maire.

La police a demandé à tous les commerçants de fermer leurs magasins après l'attaque.

L'assaillant, un homme d'une trentaine d'années, aurait crié "Allah Akbar", selon un témoin. D'après d'autres témoins interrogés par téléphone, il aurait frappé au hasard et à plusieurs endroits en se déplaçant sur la place Jean-Jaurès.

Dans un tweet, le président de la République Emmanuel Macron a assuré que "toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines".

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui va se rendre à Romans-sur-Isère, a déclaré de son côté que la DIPJ de Lyon était mobilisée sous l'autorité de la justice "pour établir la nature et les circonstances de cet acte odieux."

L'homme ne serait pas connu des services de police, d'après ceux-ci. (Edité par Gilles Guillaume)