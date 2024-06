Jegenstorf (awp/ats) - Deux nouveaux pillages de bancomats ont été commis en Suisse, dans la nuit de dimanche à lundi. Après la Suisse romande, souvent visée ces dernières semaines, ces dernières attaques sont survenues dans la campagne bernoise et schwyzoise.

Vers 02h25, à Jegenstorf (BE), des inconnus ont fait exploser un distributeur de la banque Valiant. Une des vitres du bâtiment a volé en éclat sous l'effet de la déflagration. Les auteurs présumés, au nombre de trois et vêtus d'habits sombres, ont été aperçus en train de s'enfuir à pied, a indiqué la police bernoise.

Les recherches menées en collaboration avec les forces de l'ordre d'autres cantons et des services spécialisés étaient restées vaines lundi après-midi.

Le distributeur a été entièrement détruit, et les dégâts au bâtiment sont importants, précise le communiqué, qui ne fait pas état de blessés même si, par précaution, une ambulance a été mobilisée.

Recrudescence

Dans la même nuit, un autre appareil a été attaqué, près d'une station-service à Küssnacht am Rigi (SZ). Les malfaiteurs ont pris la fuite avec une somme d'argent non communiquée. La zone a été bouclée pour des raisons de sécurité et pour les besoins de l'enquête.

Ces deux nouveaux cas soulignent la recrudescence de ce type d'opérations en Suisse ces derniers mois. Une quinzaine d'affaires avec usage d'explosifs ont été recensées depuis le début de l'année, en majorité dans des villages.

Les voleurs privilégient les zones proches des frontières, françaises en particulier, mais le phénomène tend désormais à pénétrer plus à l'intérieur du pays. L'Arc jurassien jusqu'à Bâle a été particulièrement touché.

Dernièrement, face à l'augmentation des vols, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ainsi que celle du Jura ont annoncé la mise hors service de plusieurs distributeurs proches de la frontière avec la France.

Les enquêtes sont menées sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC), compétent pour les délits liés aux explosifs.

ats/rp