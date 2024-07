Deux nouveaux soldats ont été condamnés à mort en République démocratique du Congo après avoir fui les combats dans la province du Nord-Kivu, déchirée par le conflit, a annoncé vendredi un tribunal militaire.

L'armée congolaise lutte depuis plus de deux ans contre l'insurrection du M23, soutenue par le Rwanda, et contre d'autres milices dans les régions frontalières de l'est du pays. La semaine dernière, les rebelles se sont emparés de la commune de Kanyabayonga, qui revêt une importance stratégique.

Cette décision, qui fait suite à la condamnation à mort de 25 soldats jeudi, souligne la volonté des autorités de montrer qu'elles ne toléreront pas les désertions qui ont contribué à mettre le Congo sur la touche dans le conflit.

"Ce procès a un caractère dissuasif et pédagogique dont la mission est de faire comprendre aux soldats que fuir les lignes de combat ne les protège pas, mais les expose à de lourdes sanctions", a déclaré à Reuters le magistrat de l'Etat Kahambu Muhasa Melissa.

Le tribunal militaire a déclaré vendredi que l'un des soldats, Kakule Mupasula Raphael, avait abandonné la ligne de front à Kanyabayonga et s'était enfui. Il a également été reconnu coupable du meurtre de l'enfant d'un officier.

Il a plaidé non coupable et nié avoir tué l'enfant. Il a déclaré qu'il n'était pas le seul à avoir quitté la ligne de front.

"Beaucoup de soldats ont fui Kanyabayonga... même nos commandants ont fui aussi", a-t-il déclaré à Reuters. Il a l'intention de faire appel de la sentence.

Un deuxième soldat a été accusé d'avoir tiré des coups de feu sur une ambulance dont le chauffeur refusait de le prendre en charge alors que le soldat tentait de quitter le champ de bataille. Il a plaidé coupable et a demandé que les circonstances atténuantes soient prises en compte.

En février, le Congo a levé un moratoire de plus de 20 ans sur la peine de mort pour des crimes tels que la désertion et la trahison.

"Avec un système judiciaire inefficace et inefficient [...], la décision consternante du gouvernement signifie que de nombreux innocents risquent désormais d'être exécutés ", a prévenu Amnesty International.