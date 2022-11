Deux nouvelles sociétés chinoises pourront faire coter leurs certificats sur SIX

Zurich (awp) - Deux nouvelles entreprises chinoises, Will Semiconductor et Hangke Technology, ont obtenu l'autorisation de SIX Exchange Regulation de faire coter leurs certificats internationaux de dépôt (GDR) sur la principale plateforme de négoce suisse.

Les deux sociétés feront ainsi partie du segment "China-Switzerland Stock Connect", lancée fin juillet avec quatre firmes de l'Empire du Milieu. Ce segment comprend actuellement huit entités, indique un communiqué.

Will Semiconductor et Hangke Technology sont cotées à la Bourse de Shanghai.

cg/kw/lk/ck