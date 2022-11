Deux nouvelles sociétés chinoises vont émettre des GDR à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Deux nouvelles entreprises chinoises ont obtenu le feu vert de la Bourse suisse pour émettre des certificats de dépôt (global depositary receipts ou GDR). Il s'agit de Fangda Carbon et de Beijing United, qui bénéfieront de l'accord baptisé "Stock Connect" entre les bourses de Zurich, Shanghaï et Shenzhen.

Beijing United a publié mardi soir déjà un communiqué indiquant avoir obtenu l'autorisation de SIX Exchange Regulation (SER). L'entreprise est spécialisée de le commerce électronique et les plateformes internet industrielles. Lancée en 2002, elle est établie à Pékin et a fait son entrée à la Bourse de Shanghaï en 2021.

Mercredi, c'est Fangda Carbon qui a, à son tour, publié un communiqué similaire. La société est active dans la fabrication et la distributaion de produits en graphie et en carbone. Elle a son siège dans la ville de Lanzhou, chef-lieu de la province du Gansu. Le titre de la société fondée en 1999 est coté depuis 2002 à la Bourse de Shenzhen.

Bientôt neuf sociétés cotées

Il y a quelques jours, la société Jiangsu Eastern Shenghong avait déjà annoncé avoir obtenu le feu vert de SER. Le segment des certificats de dépôt en vertu de l'accord "Stock Connect" avait été lancé fin juillet avec quatre sociétés, bientôt rejointes par deux autres.

Lorsque la procédure de cotation des trois derniers arrivant sera finalisée, le nombre de sociétés cotées par l'intermédiaire de ce mécanisme passera à neuf. Le négoce de cette catégorie de titres sur SIX débute à 15h et se termine à 17h40.

