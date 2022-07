Deux officiers abattus après un "incident de sécurité" à Philadelphie

"Il y a un incident de sécurité sur la Benjamin Franklin Parkway", ont déclaré les services d'urgence, faisant référence à la fusillade.

Les deux officiers étaient dans un état stable, a déclaré CBS3 Philadelphia, citant le département de la police. La police était à la recherche du tireur.

Une vidéo citée par les médias locaux montrait des personnes fuyant le Benjamin Franklin Parkway en courant.

La police a demandé aux personnes se trouvant dans les bâtiments environnants de s'abriter sur place.

"Je n'ai pas entendu les coups de feu, mais les policiers disaient 'Cours, cours, cours'", a déclaré une femme à une filiale de NBC.

Plus tôt dans la journée, dans la banlieue de Chicago, à Highland Park, un homme armé sur un toit a ouvert le feu sur des familles agitant des drapeaux et des enfants à vélo lors d'un défilé du 4 juillet, faisant six morts et plus de 36 blessés.