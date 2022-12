Deux officiers militaires arrêtés en Gambie pour leur lien présumé avec le coup d'État déjoué

Le gouvernement a déclaré le 21 décembre qu'un groupe de soldats avait été arrêté en rapport avec une tentative de coup d'État dans la minuscule nation ouest-africaine de 2,5 millions d'habitants, qui est presque entièrement entourée par le Sénégal.

"Deux autres soldats liés au prétendu complot de coup d'État déjoué ont été arrêtés au cours du week-end et aident les enquêteurs à mettre au jour les allégations de plans visant à renverser le gouvernement", a déclaré Ebrima Sankareh, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué.

Il a précisé qu'un sous-lieutenant de l'infanterie gambienne et un capitaine de l'unité de renseignement et de sécurité militaire ont été arrêtés respectivement samedi et dimanche, tandis que la recherche d'autres comploteurs présumés se poursuivait.

Sept personnes, dont deux officiers et cinq soldats, ont jusqu'à présent été arrêtées dans le cadre de ce complot présumé qui a été condamné par les dirigeants de la région d'Afrique occidentale et centrale.

La région a connu six coups d'État militaires réussis et une violente tentative de coup d'État depuis 2020, suscitant des inquiétudes quant au recul de la démocratie dans une région qui semblait pourtant faire des progrès pour se débarrasser de son surnom de "ceinture de coups d'État".