Deux quartiers de Kiev secoués par des tirs de missiles russes, selon l'Ukraine

De la fumée noire s'est répandue dans le ciel au-dessus des districts de Darnytskyi et de Dniprovskyi, dans la banlieue de Kiev. Au moins une personne a été hospitalisée mais aucun décès n'a été immédiatement signalé, a déclaré le maire Vitaly Klitschko.

Un missile russe a volé "à une altitude critique" au-dessus d'une grande centrale nucléaire dans la région de Mykolaiv, dans le sud du pays, et se dirigeait probablement vers Kiev, a déclaré l'opérateur nucléaire public Energoatom sur Telegram.

La volée de missiles visait l'infrastructure ferroviaire de la capitale, selon Serhiy Leshchenko, un assistant du chef de cabinet du président Volodomyr Zelenskiy.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir tiré des roquettes sur Kiev depuis une longue distance et détruit des chars et des véhicules blindés T-72 qui avaient été fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est et qui se trouvaient dans un bâtiment de réparation de wagons.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit un missile de croisière vers 6 heures du matin, heure locale (0300 GMT), après avoir identifié des missiles entrants, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.

Ces missiles sont les premiers à frapper la capitale depuis fin avril, lorsqu'une productrice de Radio Liberty a été tuée dans une frappe de missile russe qui a touché l'immeuble où elle vivait.

"Selon les données préliminaires, les (Russes) ont lancé des missiles à partir d'avions Tu-95 depuis la mer Caspienne", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a appelé l'Occident à imposer davantage de sanctions à la Russie pour la punir des frappes et à fournir davantage d'armes à l'Ukraine.

"Le Kremlin recourt à de nouvelles attaques insidieuses. Les frappes de missiles d'aujourd'hui sur Kiev n'ont qu'un seul objectif - tuer autant de personnes que possible", a-t-il écrit dans un tweet.

Le maire de la ville historique de Brovary, située à environ 20 km (12 miles) du centre de Kiev, a exhorté les gens à rester à l'intérieur de leurs maisons car des rapports font état d'une odeur de suie provenant de la fumée.

Malgré la poursuite des offensives russes en Ukraine et les destructions généralisées, la vie à Kiev a été relativement épargnée par les attaques ces dernières semaines, après que Moscou a tourné le centre de son invasion vers l'est et le sud.

Les sirènes de raid aérien perturbent régulièrement la vie à Kiev, mais il n'y a pas eu de frappes majeures sur la ville depuis plusieurs semaines.

Le district de Darnytskyi, sur la rive gauche du fleuve Dnipro, s'étend des franges de Kiev aux rives du fleuve, tandis que la zone de Dniprovskyi, au nord de la ville, se trouve le long du fleuve.

Oleksandr Honcharenko, maire de Kramatorsk, dans la région de Donetsk, à l'est, a fait état de frappes nocturnes sur la ville, qui ont provoqué des dégâts importants mais n'ont pas fait de victimes.

Samedi, les responsables ukrainiens ont déclaré que les troupes du pays avaient repris une partie de la ville assiégée de Sievierodonetsk dans une contre-offensive contre la Russie.