L'un des responsables est Zheng Weihong, un ancien chef du régulateur des banques et des assurances de la ville de Liaoyang. L'autre est Jin Song, un ancien chef adjoint du régulateur des banques et des assurances de la ville de Yingkou, a déclaré la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) dans deux déclarations distinctes.