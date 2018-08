Bourse de Paris : Deux séances consécutives de hausse pour le CAC40 ?

Finalement, les dernières déclarations de Donald Trump sur les tarifs douaniers, la Turquie et les devises n'auront pas plombé longtemps les places européennes, qui confirment les bonnes dispositions entrevues la veille. A Paris, le CAC40 pourrait même rêver à enchaîner deux séances consécutives dans le vert, ce qu'il n'a plus réalisé depuis les 26 et 27 juillet dernier.L'interview accordée par le Président américain à Reuters a eu pour principale conséquence de faire reculer le dollar face à l'euro, après qu'il se fut plaint, pour la seconde fois de l'été, de la politique monétaire adoptée par la Fed, qu'il préférerait voir rester passive plutôt que de relever les taux.A Paris, une grande majorité des valeurs de l'indice phare évolue dans le vert, avec une mention spéciale pour Veolia Société Générale et BNP Paribas . L'indice élargi SBF120 consacre Nexans Eramet et Vallourec , des valeurs à effet de levier, ce qui démontre que l'appétit pour le risque est sur la pente ascedante aujourd'hui. Euronext , pénalisé par un abaissement de recommandation et Ipsen , un peu trop défensif au goût du marché, perdent un peu de terrain.