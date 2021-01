Deux semaines de congé paternité supplémentaires chez Axa

Zurich (awp) - L'assureur Axa Suisse a octroyé à ses collaborateurs 10 jours de congé paternité supplémentaires à compter du 1er janvier. Les nouveaux pères pourront ainsi s'absenter six semaines, contre quatre jusqu'ici, "et ce avec paiement intégral du salaire", souligne la directrice des ressources humaines (DRH) Daniela Fischer, citée mercredi dans un communiqué.

La décision s'inscrit dans le sillage de l'acceptation de la votation populaire portant sur l'introduction d'un congé paternité de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

"Chez Axa Suisse, le congé paternité de quatre semaines est non seulement deux fois plus long que ce que prévoit la loi, mais il est aussi rémunéré à taux plein", poursuit Mme Fischer, précisant que l'entreprise prend en charge la différence non financée par le régime des APG.

buc/fr