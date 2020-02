Deux soldats américains tués et six autres blessés en Afghanistan

WASHINGTON, 9 février (Reuters) - Deux militaires américains ont été tués et six autres blessés dans l'est de l'Afghanistan après qu'un homme portant un uniforme afghan a ouvert le feu sur eux, a annoncé samedi l'armée américaine.

"Nous recueillons toujours des informations et la cause de l'attaque demeure inconnue pour le moment", a déclaré le colonel Sonny Legget, porte-parole des l'US Army en Afghanistan.

Plus tôt samedi, un haut responsable de la sécurité dans la province de Nangarhar a dit à Reuters que des affrontements avaient éclaté entre les forces américaines et afghanes et que des victimes étaient à craindre.

Les attaques de l'intérieur, souvent appelées attaques "verts contre bleus", sont courantes dans le conflit en Afghanistan, même si leur fréquence a diminué ces dernières années.

Quelque 14.000 soldats américains sont encore déployés en Afghanistan dans le cadre d'une mission menée par l'Otan destinée à former et soutenir l'armée afghane et à mener des opérations de lutte contre le terrorisme. (Idrees Ali, version française Arthur Connan)