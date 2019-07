Deux soldats américains tués lundi en Afghanistan, annonce l'Otan

WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Deux soldats américains ont été tués lundi en Afghanistan, a annoncé la mission Resolute Support que conduit l'Otan, portant à 11 le nombre de soldats de l'US Army tués dans le pays depuis le début de l'année.

Dix-huit ans après le renversement du régime des taliban, le nombre de victimes civiles des combats et attentats toujours en cours est à des niveaux records. Kaboul et d'autres grandes villes du pays, comme Jalalabad, sont régulièrement la cible d'attaques et si les taliban n'ont pas réussi à reprendre de grands centres urbains, ils contrôlent une large part du pays.

Il reste encore 14.000 soldats américains en Afghanistan, mais Donald Trump espère bien les en retirer avant l'élection de 2020, a rappelé lundi le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. (Idrees Ali, Nicolas Delame pour le service français)