BAMAKO (Reuters) - Deux travailleurs humanitaires employés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont été enlevé dans le nord du Mali, a annoncé samedi la branche malienne du CICR sur Twitter.

L'organisation a déclaré que les travailleurs avaient été enlevés entre les villes de Gao et Kidal, dans le nord du pays, qui ont longtemps été le théâtre de violences djihadistes.

"Nous confirmons que de deux de nos collègues ont été enlevés ce matin. Nous appelons à ne pas spéculer sur les circonstances de l'incident afin de ne pas entraver les efforts visant à sa résolution", a indiqué la branche malienne du CICR.

L'organisation n'a dévoilé ni le nom ni la nationalité des personnes ayant été enlevées.

Le Mali tente d'endiguer l'insurrection qui s'est installée après un coup d'Etat en 2012 et s'est depuis propagée du nord du pays d'Afrique de l'Ouest aux nations voisines. Des milliers de personnes sont mortes et plus de deux millions ont été déplacées au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

(Reportage Tiemoko Diallo, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)