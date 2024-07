Deux employés de l'organisation humanitaire britannique Tearfund ont été tués lors de l'attaque de leur convoi dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé l'organisation lundi.

Les travailleurs avaient voyagé par la route de la ville de Lubero à la ville de Butembo dans la province du Nord-Kivu déchirée par le conflit lorsqu'ils ont été attaqués à leur arrivée dimanche, a déclaré l'organisation dans un communiqué, sans donner plus de détails.

De nombreux groupes armés se disputent l'influence et les ressources dans la province du Nord-Kivu, riche en minerais, qui lutte également depuis plus de deux ans contre une insurrection qui a aggravé sa crise humanitaire de longue durée, avec plus de 2,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la province.

L'administrateur local Alain Kiwewa a confirmé que le convoi avait été attaqué et que cinq de ses véhicules avaient été brûlés. Il n'a pas précisé qui était responsable.