Deux valeurs dans la santé qui mériteraient d'être plus connues

Nous allons regarder de plus près deux acteurs qui profitent de cette tendance de fond.

Align Technology

Align Technology est l'un des principaux fabricants de dispositifs médicaux dentaires. Cotée au Nasdaq, cette valeur medtech (à la croisée des chemins entre technologie et santé) profite de la tendance de fond du soin dentaire dans une société surconsommant des produits sucrés. Au sein de ce marché de l’orthodontie, Align propose un système de gouttières transparentes brevetées nommé Invisalign.

L'entreprise surfe sur un besoin fort chez les consommateurs : celui de remplacer les traditionnelles bagues en chemin de fer par un système correcteur transparent et invisible. Là où les systèmes correcteurs traditionnels exigent des visites de contrôle régulières, Invisalign se place une seule fois pour toute la durée du traitement. C'est un avantage supplémentaire puisque les dentistes y gagnent un temps précieux dans la pose et la régularité des rendez-vous pour voir davantage de patients.

Récemment, Align a augmenté ses estimations du marché adressable pour les aligneurs transparents à 15 millions de cas orthodontiques existants dans le monde, plus 500 millions de cas potentiels basés sur l'incidence de la malocclusion. Il convient aussi de noter qu'Invisalign peut désormais traiter 90% des cas d'orthodontie, contre 70% auparavant. Align Technology n'a cessé d'élargir son marché en améliorant Invisalign sur le plan clinique et en réduisant les obstacles à l'adoption par les prestataires et les patients. Il est intéressant de noter que la pandémie semble avoir accéléré l'abandon des fils dentaires, et accru l'intérêt des consommateurs pour les alternatives plus esthétiques, telles que les gouttières transparentes.

La société s'attaque à de nouveaux marchés. Celui des scanners et des systèmes d'imageries 3D avec la série iTero lancé récemment en février 2021 pour inclure de nouvelles solutions destinées à un éventail plus large du marché dentaire.

Align a bénéficié d'une solide performance dans toutes les zones géographiques. Elle réalise 44% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 32% en Europe et 8% en Chine. C'est typiquement une valeur à forte croissance puisque la progression annualisée de son chiffre d'affaires sur les 4 dernières années a été de 25% par an. Quant à ses bénéfices, la hausse atteint presque 100%. Elle a réussi à quadrupler son résultat net en 2020.

En 2020, Align a réalisé une marge opérationnelle de 20% et prévoit de l'améliorer de 35% en 2021. Cette même année, le retour sur capitaux propres a été de 71% et le retour sur actifs nets de 48%, autant vous dire que les actionnaires ont pu en profiter. La société améliore sans cesse son free cash-flow qui a plus que doublé en 4 ans. Cette capacité à générer des marges élevées découle d’un appréciable pricing power protégeant la valeur des craintes inflationnistes du moment sur les marchés.

Align s'est progressivement construit un beau portefeuille de brevets, un avantage concurrentiel essentiel dans l'industrie médicale. Toutefois, de nouveaux concurrents ont fait leur apparition pouvant éroder à terme les marges de la société.

Cependant, qui dit forte croissance dans un secteur en vogue, dit forte valorisation. Avec une capitalisation de 56 milliards de dollars, la société se paye 75 fois ses bénéfices prévisionnels pour 2021 et 14 fois son chiffre d'affaires. Un prix qui peut donner le vertige mais qui est à relativiser au regard du contexte de marché d'une part et du potentiel qu'offre l'entreprise d'autre part.

La société continue de surprendre. Elle prévoit une croissance annualisée de ses revenus de 20% pour les 5 prochaines années et souhaite maintenir ainsi sa surperformance sectorielle. Align bat régulièrement le consensus lors de la publication de ses résultats et les analystes ont constamment revu leurs prévisions à la hausse au cours des derniers mois.

Source : Zonebourse

Align continuera sûrement à dominer le marché avec Invisalign, sans doute le produit le plus reconnu dans le domaine des alignements clairs. Une belle société de croissance avec des marges élevées et une excellente santé financière.

Envista Holdings

Envista Holdings s’est introduite en bourse en septembre 2019 lors de son détachement avec la société mère Danaher. Cette société est le fruit de 25 acquisitions réalisées au cours des 17 dernières années pour former une famille de plus de 30 marques mondiales dans le soin dentaire.

Nous retrouvons des marques peu connues des particuliers mais largement utilisées par les professionnels (Nobel Biocare, Ormco, Kerr, Metrex, Spark, Orascoptic, Implant Direct, AlphaBio, DTX Studio). La société fournit des solutions pour diagnostiquer, traiter et prévenir des maladies et malformations des dents et des gencives. Envista propose ainsi des systèmes d’implants, des prothèses, des brackets orthodontiques, des gouttières d’alignement (proches de celles d’Align), des logiciels associés, des outils de diagnostic (imagerie numérique) et des instruments pour professionnels (fraises rotatives, etc). Cette gamme complète lui permet de prendre un avantage sur le marché auprès des professionnels en recommandant les produits associés et les logiciels permettant d’exploiter le plein potentiel des produits d’Envista.

Si Envista offre une gamme plus complète, elle fournit des solutions dentaires à plus faibles marges. Cela se ressent dans ses chiffres, bien que tout à fait corrects puisque la société dégage une marge nette prévisionnelle pour 2021 de 9,9% et une marge opérationnelle de 17,4%. La direction d'Envista vante une évolution du mix-produit vers des solutions spécialisées à plus forte marge, mais les investisseurs devront voir cela se concrétiser dans les chiffres.

Moins bien connue que son concurrent Align Technology, Envista est un titre récent sur la côte américaine qui doit encore nouer des relations avec les investisseurs pour gagner leur confiance. Cela peut se voir à la différence de capitalisation d’Align (56 milliards de dollars) qui éclipse celle d’Envista (6,9 milliards de dollars). Mais les spin-offs sont souvent un bon moyen pour les investisseurs d’obtenir des prix justes pour des sociétés parfois qualitatives comme celle-ci, même plusieurs années après leur détachement.

Envista est confronté à davantage de défis opérationnels en raison de son historique d'acquisitions. La société se concentre à présent sur ses priorités stratégiques visant à construire et à optimiser un portefeuille davantage axé sur les consommables et le numérique.

Moins profitable qu’Align, Envista est aussi bien moins chère au regard des multiples de valorisation. La société se paie en effet 26,5 fois ses bénéfices prévisionnels de 2021 et 2,43 fois son chiffre d’affaires, bien en-dessous de la moyenne du secteur.

Source : Zonebourse

Une société diversifiée et en devenir qui mérite qu’on s’y attarde mais qui doit encore prouver la solidité de son mix-produit pour conquérir de nouveaux marchés.

