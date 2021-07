Deux valises oubliées ont bloqué la gare de Lausanne

Lausanne (awp/ats) - La gare de Lausanne a été évacuée et le trafic ferroviaire interrompu durant deux heures samedi en début d'après-midi. En cause: deux valises oubliées sur un quai, qui ont obligé les forces de l'ordre à intervenir.

Des équipes de déminage sont intervenues et n'ont trouvé que des habits. "Ce sont des voyageurs qui ont oublié leurs valises", a indiqué Roger Müller, porte-parole de la police vaudoise, contacté par Keystone-ATS.

"Nous avons été obligés de procéder à une évacuation complète pour des raisons de sécurité. C'est un dispositif classique", a-t-il précisé. Il a ajouté que ce genre de situation arrivait de temps en temps, même si cela restait rare.

Durant l'interruption du trafic, de 13h10 à 15h20, les trains grandes lignes ont rebroussé chemin à Vevey, Palézieux, Morges et Yverdon. Les trains régionaux ont rebroussé à Renens, Lutry et La Conversion, ont précisé les CFF dans un communiqué.

Des lignes de bus ont été mises en service pour remplacer les trains supprimés sur les itinéraires Lausanne - Lutry, Lausanne - La Conversion et Lausanne - Vevey. La liaison avec Renens a été assurée via les métros M1 et M2.

Les CFF ont prévenu que "des retards résiduels" restaient à prévoir pour les déplacements en train dans la région jusqu'en soirée.