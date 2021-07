Deuxième baisse du baromètre KOF en juillet, reprise en bonne voie

Zurich (awp) - Pour la deuxième fois consécutive en autant de mois, le baromètre conjoncturel du KOF affiche un recul en juillet, mais reste largement au-dessus de sa moyenne sur le long terme. L'économie suisse confirme ainsi sa forte expansion même si le rythme de ces derniers mois pourrait ralentir.

Le baromètre établi par l'institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Epfz) a perdu 3,5 points en juillet pour s'établir 129,8 points. Cette évolution s'inscrit dans la fourchette des économistes sondés par AWP, les plus optimistes ayant tablé sur 132,0 points et les plus pessimistes sur 120,0.

md/jh