Deuxième trimestre 2019 : succès de la stratégie de redressement de UPC et préparation du lancement de l'offre 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture

La tendance positive du premier trimestre 2019 en termes de l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre d'abonnements se poursuit durant le 2ème trimestre 2019. Les tendances pour ce trimestre sont bonnes, grâce notamment à des ventes record dans le domaine Mobile, à l'adoption accrue de la UPC TV Box par les clients et au fort taux de satisfaction lié à cet appareil. Les objectifs du plan de croissance ont été atteints, et même dépassés. Le chiffre d'affaires a diminué de 3,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente pour atteindre 315,6 millions de francs suite à la compétition intense. Il correspond aux attentes.

Le renversement de la tendance se maintient et s'accélère durant le 2ème trimestre

« Je suis ravie que nous ayons réussi à accélérer le renversement de la tendance dans de nombreux domaines durant le deuxième trimestre. L'augmentation record des abonnements dans le domaine de la téléphonie mobile constatée durant le premier trimestre a par exemple été dépassée durant le deuxième trimestre tandis que la situation dans les domaines TV et Internet n'a jamais été aussi bonne depuis le quatrième trimestre 2017. Notre stratégie fonctionne et je suis convaincue que nous allons également enregistrer de bons résultats durant les trimestres à venir. », déclare Severina Pascu, CEO de UPC.

Investissements pour la base de clients et vitesses de l'ordre du gigabit sur l'ensemble de la zone de couverture

Durant le deuxième trimestre, l'entreprise a également procédé à d'importants investissements pour le développement de son réseau et dans sa base de clients. « Nous ouvrons ainsi la voie aux offres gigabit, que nous souhaitons lancer sur l'ensemble de notre réseau avant la fin de l'année. Ainsi, UPC sera le seul fournisseur capable de proposer 1 Gbit/s sur l'ensemble de sa zone de couverture. Nous comblons ainsi de nombreuses lacunes en termes de numérisation dans de nombreuses régions périphériques négligées par nos concurrents et nous proposons une alternative aux offres de la fibre en ville à un prix attrayant », déclare Severina Pascu.

La forte croissance de la téléphonie mobile s'est poursuivie durant le deuxième trimestre 2019. Le nombre d'abonnements a augmenté de 14 000 par rapport au trimestre précédent pour atteindre 173 000. Cette demande forte montre que les abonnements Mobile avec données illimitées en Suisse et les offres attrayantes de roaming dans l'UE rencontrent un franc succès. Le pack de roaming pour les États-Unis et le Canada, lancé juste avant les vacances d'été, augmente également l'attractivité des offres Mobile et la satisfaction des clients dans ce domaine à un niveau encore jamais vu.

Le nombre d'abonnés a baissé de 19 000 pour la TV par rapport au trimestre précédent, ce qui représente une légère baisse mais tout de même une nouvelle amélioration par rapport à la baisse de 23 000 du T1 2019 et celle de 32 000 du T4 2018. Avec le lancement de la UPC TV en automne 2018, l'entreprise a posé les bases d'une toute nouvelle expérience télévisuelle, à l'origine de l'amélioration du nombre d'abonnements. Aujourd'hui, on compte plus de 200 000 UPC TV Box sur le marché. Elles proposent une expérience télévisuelle unique et sont très appréciées. De plus, la coproduction de THE ROOK par UPC lui permet de proposer une série thriller internationale en exclusivité pour ses clients. MySports a lancé avec la marque ombrelle #Homemade un réservoir pour les productions exclusives comme « BigShots » qui trouve sa place parmi ses autres exclusivités.

La situation pour le segment Internet n'a jamais été aussi bonne depuis le quatrième trimestre 2017 avec une baisse de seulement 9000 abonnements. Au deuxième trimestre, plus de 3 millions de foyers avaient accès au réseau câblé en fibre optique de UPC. Ils peuvent profiter d'une vitesse de connexion de 600 Mbit/s grâce à l'augmentation de vitesse du 1er trimestre 2019. La vitesse de connexion moyenne des clients UPC est actuellement de 250 Mbit/s. La vitesse maximale devrait passer à 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture avant la fin de l'année. Ainsi, UPC apportera une contribution fondamentale à la numérisation en Suisse, sur l'ensemble de sa zone de couverture, à la ville comme à la campagne. La Connect Box, un modem compatible avec des vitesses de connexion très élevées qui permet une meilleure connectivité, est utilisée par trois clients sur quatre pour surfer sur Internet.

Le secteur des clients commerciaux de UPC a affiché une croissance du chiffre d'affaires de 2,6 % durant le premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018. Le moment clé dans le domaine des grands comptes durant ce trimestre a été la conclusion et l'exécution d'un contrat de services pour une période initiale de 5 ans avec l'entreprise média SSR. D'après les termes de ce contrat, UPC va non seulement fournir le réseau de base de l'ensemble des 34 sites de l'entreprise (studios régionaux, centres de données et de diffusion), mais aussi s'occuper du raccordement de 22 stades de football et de hockey dans toute la Suisse. Dans le même temps, le réseau d'entreprise de la SSR sera totalement reconstruit afin de le rendre compatible avec les besoins futurs dans les domaines audio et vidéo grâce à une largeur de bande de plusieurs centaines de Gbit/s. De plus, il a été possible de compléter certains contrats existants ou de créer de nouvelles relations commerciales avec de grandes entreprises comme Unilabs, CH Media ou Jet Aviation AG.

Dans le cadre du plan de croissance, UPC poursuit d'importants investissements dans la numérisation et la simplification des processus et systèmes. Durant le 2ème trimestre 2019, l'entreprise a lancé une nouvelle interface permettant de simplifier grandement la gestion des demandes des clients ce qui mène à un traitement plus efficace de celles-ci. L'objectif est le lancement d'autres programmes et interfaces similaires, qui vont aussi participer à l'augmentation de la satisfaction des clients sur tous les canaux et dans tous les domaines. Dans le même temps, l'entreprise augmente également sa présence au niveau local avec l'ouverture d'un nouveau shop dans le centre commercial Shoppi Tivoli ou grâce à de nombreux shops dans les filiales Mobilezone.

