Devant le Congrès américain, Zelensky demande de "fermer le ciel de l'Ukraine"

par Richard Cowan et Patricia Zengerle

WASHINGTON, 16 mars (Reuters) - Volodimir Zelensky a exhorté mercredi les Etats-Unis à fournir à l'Ukraine davantage d'armements pour faire face aux bombardements aériens de la Russie, invitant les parlementaires américains à se souvenir de l'attaque de Pearl Harbor en 1941 et des attentats du 11 septembre 2001.

S'adressant au Congrès des Etats-Unis par liaison vidéo, le président ukrainien a une nouvelle plaidé pour l'instauration d'une zone d'interdiction de vol au-dessus de son pays et a réclamé davantage d'avions et de systèmes de défense anti-aérienne.

Il a invité son homologue américain Joe Biden à se comporter en "leader de la paix" dans le monde.

"La Russie a transformé le ciel ukrainien en source de mort pour des milliers de personnes", a dit Volodimir Zelensky avant de montrer aux élus de la Chambre des représentants et du Sénat américains une vidéo contenant des images crues des morts et des destructions provoquées par l'offensive militaire russe dans son pays. Cette vidéo s'est terminée par ces mots: "Fermez le ciel au-dessus de l'Ukraine."

Le président ukrainien a clos son intervention en s'adressant directement en anglais à Joe Biden: "Je souhaite que vous soyez le leader du monde. Etre le leader du monde signifie être le leader de la paix."

Comme la plupart des autres dirigeants de l'Otan, Joe Biden et les élus américains sont réticents à l'idée d'une "no-fly zone" en Ukraine, de crainte que cela ne dégénère en confrontation directe avec la Russie et en conflit nucléaire.

La Maison blanche a aussi refusé d'apporter son soutien à un projet défendu par la Pologne de transférer des avions de chasse MiG de conception russe à l'Ukraine.

Les élus du Congrès ont réservé une ovation debout à Volodimir Zelensky avant et après son intervention. Lors de sa présentation, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a eu recours à un slogan signifiant "gloire à l'Ukraine" en ukrainien. Le président ukrainien a terminé son propos en saluant les élus de la main et en plaçant une main sur sa poitrine en geste de reconnaissance.

L'UKRAINE, RARE SUJET DE CONVERGENCE AU CONGRÈS AMÉRICAIN

Joe Biden a promulgué mardi une loi fournissant une aide d'urgence de 13,6 milliards de dollars (12,3 milliards d'euros) à l'Ukraine pour lui permettre d'acheter des armes et d'obtenir une aide humanitaire. Il devait annoncer ce mercredi le versement de 800 millions de dollars supplémentaires d'aide au niveau de la sécurité à l'Ukraine, a dit un responsable de la Maison blanche.

Volodimir Zelensky a rappelé aux élus du Congrès l'attaque japonaise contre la base de Pearl Harbor, à Hawaï, durant la Seconde Guerre mondiale et les attentats du 11-Septembre pour tenter de leur faire prendre conscience du choc subi par l'Ukraine.

"En ce moment même, le destin de notre pays est en train de se décider", a-t-il dit via un interprète.

La Russie présente son offensive en Ukraine comme une "opération militaire spéciale" destinée à garantir sa sécurité.

Divisés sur quasiment tous les sujets, les élus démocrates et républicains du Congrès des Etats-Unis trouvent un rare point de convergence sur l'Ukraine et le soutien à apporter à ce pays, certains plaidant même pour un appui plus déterminé. La livraison d'avions de chasse à l'Ukraine est aussi une idée qui rencontre un certain écho dans les deux chambres.

Le Sénat américain a adopté mardi à l'unanimité un texte qualifiant le président Vladimir Poutine de criminel de guerre.

Avec leurs alliés occidentaux, les Etats-Unis ont décidé de lourdes sanctions économiques et financières contre la Russie. Joe Biden a aussi annoncé un embargo américain sur les importations de pétrole et de gaz russes.

Il est rare qu'un dirigeant étranger s'adresse au Congrès des Etats-Unis en période de guerre. Ce fut le cas en 1941 avec le Premier ministre britannique Winston Churchill, moins de trois semaines après l'attaque de Pearl Harbor ayant amené les Etats-Unis à entrer dans le conflit mondial.

En 1992, après l'effondrement de l'Union soviétique, le président russe Boris Eltsine avait prononcé devant les parlementaires américains un discours résolument optimiste dans lequel il avait notamment déclaré: "Nous avons laissé derrière nous la période au cours de laquelle l'Amérique et la Russie se regardaient à travers le viseur de leurs armes, prêts à appuyer sur la gachette à tout moment." (Reportage Richard Cowan et Patricia Zengerle; avec Doina Chiacu, David Morgan et Katharine Jackson, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)