Devine qui passe prendre le café ?

A part le décorum qui l'entoure, qui fleure bon la finance de papa, un banquier central est-il finalement différent d'un influenceur ? Pour le monde boursier, pas vraiment. Evidemment, les tweets de Jerome Powell sont moins rigolos que ceux d'Elon Musk, mais chacune de ses sorties publiques est suivie avec dévotion par la communauté financière, qui veut enfin savoir s'il faut tout miser sur la stratégie de papy Buffett ou si, enfin, il va à nouveau être possible de gagner 50% en trois mois sur n'importe quelle entreprise bancale qui vend des trucs technologiques à l'utilité douteuse. Donc pour résumer ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer aujourd'hui : des banquières centrales ont pris le pouvoir, jusqu'à 15h10 heure de Paris, lorsqu'elles seront remplacées par Jerome Powell, le père (fouettard) de tous les banquiers centraux.

Commençons par la séance d'hier. Les actions américaines ont vigoureusement rebondi après une série de séances déprimantes, tirées par les compartiments les plus cycliques de la cote. Seules les valeurs pétrolières ont marqué le pas, avec le bref retour du baril de pétrole brut léger américain WTI sous la barre symbolique des 80 USD, une première depuis janvier. Le Nasdaq 100 a repris plus de 2% avec 5 baisses seulement pour 95 hausses enregistrées. En Europe, les marchés avaient généralement clôturé sur de légers gains ou en tout cas non loin de l'équilibre, hormis à Londres où le FTSE 100 a décroché de 0,9% à cause de son fort contingent de valeurs pétrolières et minières.

C'est Lael Brainard, la vice-présidente de la Fed, qui a contribué à cimenter le rebond de Wall Street. Dans une allocution prononcée hier, elle a apporté une touche de bienveillance en mettant en garde la banque centrale contre les risques liés à un resserrement monétaire excessif. Ces dernières semaines, les membres de la Fed avaient plutôt laissé entendre qu'il fallait frapper l'inflation le plus fort possible et réfléchir ensuite. Ceci dit Brainard est dans son rôle : c'est l'une des personnalités siégeant à la banque centrale considérée comme la plus souple (on dit "colombe", par opposition aux "faucons", plus orthodoxes) vis-à-vis de la politique monétaire. Elle est donc censée exercer un contrepoids en période de resserrement monétaire.

Il sera donc difficile d'échapper aux banquiers centraux aujourd'hui puisque la Banque centrale européenne doit rendre son verdict monétaire à 14h15. Historiquement, la BCE communiquait à 13h45 mais un nouvel horaire est entré en vigueur cet été. La conférence de présentation de la décision, toujours très suivie parce que les financiers cherchent à mieux cerner les intentions de l'institution, démarrera à 14h45. Il y aura un petit télescopage de calendrier puisque Christine Lagarde s'exprimera probablement encore au moment ou son homologue de la Fed, Jerome Powell, prendra le micro pour une conférence aux Etats-Unis (15h10). Sera-t-il au diapason de Lael Brainard ou continuera-t-il à jouer les fesse-mathieu ? Réponse dans l'après-midi. Quant à la BCE, elle devrait procéder à un tour de vis vigoureux pour tenter de reprendre le contrôle de l'inflation. Les pronostics sont en faveur d'un relèvement du taux de refinancement principal de trois-quarts de points, ce qui le ferait passer de 0,50 à 1,25% et constituerait un mouvement inédit. Pour être précis, les prévisions sont situées entre 0,50 et 0,75 points de hausse, avec un léger biais en faveur de 0,75. Tout n'est pas joué, mais une chose est sûre : le prix de l'argent va continuer à augmenter dans la zone euro, à un moment où la crise énergétique fait peser de nouveaux risques substantiels à la région.

Dans le reste de l'actualité, ça discute toujours intensément en Europe sur les prix de l'énergie. Sur le marché pétrolier, les cours rebondissent légèrement après avoir continué à glisser hier.

Le gros rebond enregistré aux Etats-Unis hier a dopé les actions au Japon (+2%) et en Australie (+1,6%). Les places chinoises ont en revanche toujours l'air dotées d'une vie propre qui leur interdit de se comporter comme les autres. Elles reculent ce matin, alors que la politique zéro covid de la Chine continue à entraîner des fermetures / réouvertures de zones plus ou moins densément peuplées. De quoi ajouter aux craintes actuelles sur la croissance du pays, renforcées hier par des chiffres du commerce extérieur médiocres pour le mois d'août. En Europe, les indicateurs avancés laissent présager un début de séance dans le vert, puisque les gains de la veille étaient assez éloignés de ceux de Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

La BCE rendra aujourd'hui à 14h15 sa décision de politique monétaire, qui sera suivie de la conférence de présentation de la décision à 14h45. Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30) précèderont un discours de Jerome Powell (Fed) peu après 15h00. Tout l'agenda macro ici. Ce matin, le Japon a annoncé que son PIB du T2 est finalement un peu plus dynamique que prévu.

L'euro est remonté à 0,999 USD. L'once d'or rebondit aussi à 1714 USD. Le pétrole tente de se stabiliser, avec un Brent de Mer du Nord à 88,65 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,65 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans est reparti en baisse à 3,23%. Le bitcoin remonte autour de 19 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

A2A : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 1,35 EUR.

Asos : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 775 GBp.

Atos : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 8 EUR.

Aveva : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 3090 GBp.

CD Projekt : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 87 PLN.

Epiroc : HSBC passe de conserver à acheter en visant 200 SEK.

GSK : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 1475 GBp.

ITV : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 55 GBp.

LVMH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 700 à 740 EUR.

Novartis : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 94 à 88 CHF.

Polypeptide : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 50 CHF.

ProSiebenSat : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 7 EUR.

Roche : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 370 à 350 CHF. Jefferies passe de conserver à acheter en visant 375 CHF.

Siegfried : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 860 CHF.

Thales : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 137 EUR.

Zurich Insurance : Barclays reste à surpondérer avec un objectif relevé de 500 à 525 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)