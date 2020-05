Devise : Dollar encore renforcé par tensions sino-américaines

22/05/2020 | 19:54

Le Dollar reprend +0,55 face à l'euro ce 22 mai, le billet vert en termine à 1,0885.



Le Dollar retrouve rapidement son statut de devise refuge alors que la tension sino-américaine était remontée d'un cran jeudi, puis de 2 crans dans la nuit de jeudi à vendredi, à cause de l'annonce par Pékin de ce qui ressemble à l'enterrement du principe '1 pays, 2 systèmes' auquel les Etats Unis sont très attachés.



Le chaos social risque de resurgir dans l'ex-territoire britannique et Donald Trump assure que Pékin s'expose à une riposte de grande envergure (commerciale et douanière) si le pouvoir communiste persiste à appliquer les mêmes lois sécuritaires visant à restreindre les libertés publiques en vigueur sur le continent.

Le Yen fait également figure de refuge face à la situation explosive qui resurgit entre Pékin et Hong-Kong : il gagne +0,5% face à l'Euro vers 117,40 et reste inchangé face au Dollar.



Une étude publiée ce vendredi table sur une contraction de -40,2% de l'économie canadienne au 2ème trimestre, hier, l'économiste en chef d'IHS/Markit anticipait -38% d'activité aux Etats Unis au T2.



Le USD gagne +0,4% face à la devise canadienne et refranchit le cap des 1,40.



La Livre Sterling lâche -0,4% face au $ (à 1,217) alors que les ventes de détail ont plongé de -18% en avril au Royaume Uni, 'stat' pire que prévu.

