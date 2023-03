Devise : Powell fait grimper le $ au-delà du niveau du 27/02

Si les propos de Powell devant des membres du Congrès US ont été plutôt bien digérés par Wall Street (repli de -0,8% des indices US vers 18H), la réaction du marché des changes s'avère nettement plus spectaculaire avec une hausse soudaine de +0,5% supplémentaires du Dollar juste après 16H, ce qui porte sa hausse du jour à +1% face à l'Euro (qui retombe à 1,0570).

Le billet vert progresse de +1,1% face au Franc suisse et de +1,4% face à la Livre (1,1850)... et même de +1,9% face au Dollar australien (la banque centrale d'Australie n'a en effet relevé ce matin son taux directeur que de 0,25%, ce qui apparaît insuffisant vu le contexte inflationniste non maîtrisé).

Globalement, le Dollar Index prend +1% à 105,40 (il franchit son zénith des 24 et 27 février à 105,30), seul le Yen fait un peu de résistance avec un repli de -0,65%.



Le patron de la FED indique que 'les taux vont monter au-delà de ce que les marchés anticipaient, le marché du travail demeurant 'tendu' et la consommation des ménages soutenue'.

'Les taux vont donc devoir être maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue... et cela prendra également du temps de ramener l'inflation à 2%, ce qui reste l'objectif que la FED compte bien atteindre'.



Il précise que 'la FED décidera des hausses de taux au coup par coup', ce qui fait flamber les anticipations de relèvement des taux de 50Pts le 22 mars : 55% contre 33% avant sa prise de parole.



Un chiffre mineur est tombé pendant que J.Powell répondait aux questions des parlementaires : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont reculé de 0,4% en janvier 2023, s'établissant à 929 milliards de dollars (après hausse anecdotique de 0,1% en décembre), un déstockage qui semble témoigner des difficultés d'approvisionnement persistantes outre-Atlantique.







