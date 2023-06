Devise : journée très creuse, Livre Turque au tapis (-1,3%)

Toute petite journée sur le FOREX, les échanges qui ont tourné au ralenti se soldent par des écarts marginaux, sauf pour la Livre turque qui poursuit sa descente aux enfers façon couteau qui tombe : -1,3% face aux principales devises de référence (23,2 contre Euro contre 7,5 le 6 juin 2020 et 10,2 le 6 juin 2021, donc une division par 3 en 3 ans et par plus de 2 en ans).

Le Dollar Index progresse de 0,2% à 104,2 et de 0,25% face à l'Euro à 1,06875.



La monnaie unique a été plombée par des commandes à l'industrie manufacturière en Allemagne qui reculent de -0,4% (contre une anticipation de stabilité en avril) selon les résultats provisoires de Destatis.



Les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en avril par rapport au mois précédent, montrent des données publiées mardi par Eurostat. Selon les estimations de l'office de la statistique de l'Union européenne, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre pour ce qui concerne les produits non alimentaires.







