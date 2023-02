Devise : la confiance avant le CPI dope W-Street et plombe $

Le regain de vigueur de Wall Street (de +1,1% à +1,4% pour le 'S&P' et le Nasdaq) n'a manifestement pas soutenu le Dollar qui a perdu 0,3% entre 15H30 et 23H et cédé au total -0,5% face à l'Euro vers 1,0730.

Le Dollar Index a lâché -0,3% également à 103,25 en vertu d'une logique asez élémentaire: Wall Street a grimpé car les opérateurs se montrent confiants en cette veille de publication du 'CPI' américain (attendu stable ou en légère hausse).

Si le chiffre est modéré, cela pourrait dissuader la FERD de rajouter 25Pts en mai prochain.

Cela confirmerait l'avènement d'un scénario 'Goldylocks' car la menace d'une récession hivernale semble aujourd'hui écartée, grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la perspective d'une réouverture de l'économie chinoise.



Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, n'attribue ainsi que 35% de probabilité à une récession aux Etats-Unis cette année (contre plus de 60% il y a 6 mois).

'Il semble que 2023 pourrait être une année de croissance molle, mais pas de récession', estime ainsi Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.



Dans ces conditions, les investisseurs étudieront avec attention les statistiques attendues cette semaine en Europe avec une nouvelle estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre.



La Commission européenne présentera par ailleurs ses prévisions économiques pour l'hiver, qui actualiseront ses projections en matière de PIB et d'inflation.



