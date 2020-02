Devise : le Dollar au + haut depuis avril 2017, Euro affaibli

13/02/2020 | 19:58

Face à la soudaine aggravation (apparente) de l'épidémie de coronavirus en Chine, le Dollar conserve son rôle de refuge et progresse de +0,3% face à l'Euro.

Cette fois-ci, l'Euro s'enfonce nettement et sans ambiguïté sous le plancher des 1,0880 (de fin septembre 2019) pour inscrire un nouveau plus bas de 1,0835 (plus revu depuis début avril 2017).

L'Euro s'est également nettement affaibli face au yen, de -0,5% vers 1,1190



Le Dollar semble symétriquement bien parti pour aller chercher 1,05/E (plancher d'avril et novembre 2015) voir 1,035, plancher de fin décembre 2016/début janvier 2017.



Pourquoi ce rallye vers le billet vert ? Les nouvelles n'étaient pas bonnes ce matin : les autorités chinoises sont revenues à leur méthode initiale de comptabilisation des personnes 'positives' au test de contamination au Covid-19 (conformément aux recommandations de l'OMS) et le 'correctif' à la hausse est brutal avec près de 15.000 nouveau cas.

Loin d'avoir dépassé son pic mercredi dernier, l'épidémie se répand et s'accélère en Chine, mais également à Singapour... et le Japon vient d'officialiser le 1er décès sur son propre sol.

La province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie du COVID-19, a fait état mercredi de 14.840 nouveaux cas confirmés et 242 nouveaux décès, le pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie... et ce n'est pas la seule région touchée par l'épidémie.



Les fermetures d'usines sont prolongées, des compagnies aériennes suspendent le trafic Chine/étranger ou USA/Chine jusqu'à fin avril.





