Devise : le $ faiblit un peu, sauf face à 1 Yen en perdition

Le Dollar a été quelque peu affaibli par la publication d'un recul de 0,4% de l'indice des indicateurs avancés (il s'établit à 115,9 en septembre selon le Conference Board).



'Ce nouveau repli des indicateurs avancés qui confirme leur trajectoire à la baisse des derniers mois fait penser qu'une récession est de plus en plus probable d'ici à la fin de l'année', a commenté Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.

Les vents contraires soufflent de façon de plus en plus soutenue sur l'économie US, les reventes de logements anciens ont reculé de -1,5% sur 1 mois, c'était le 8ème de repli consécutif (sur 9, janvier étant l'exception).

L'indice 'Philly FED' (activité manufacturière sur la côte Est) est ressorti en fort repli à -8,7 au lieu de -5 attendu.

Mais la surprise est venue d'une baisse inattendue de -12.000 inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui confirme la robustesse du marché du travail aux Etats Unis.

Ce chiffre dope le rendement des T-Bonds qui inscrivent un nouveau zénith annuel à 4,20% (et le '1 an' culmine à 4.70%).



Le Dollar Index glisse de -0,3% ce soir vers 112,65, alors qu'il recule de -0,3% face à l'Euro vers 0,9800, de -0,2% face au Dollar canadien et de -0,25% face à la Livre qui a reperdu une bonne partie de ses gains de la mi-journée (retombant de 1,1336 vers 1,1236) après l'annonce de sa démission par Liz Truss à 14H32... et qui était manifestement largement anticipée pour 'avant ce weekend', vu le lâchage dont elle a été victime par son propre parti (Boris Johnson pourrait reprendre du service au '10 Downing Street').



A noter que le Yen (-0,1% face au $, -0,3% face à l'Euro) continue de s'enfoncer contre toutes devises, avec un nouveau plancher de 32 ans à 150,00/$: la bank of Japan est-elle capable de reprendre la main... où toute tentative de soutien ferait éclater la bulle obligataire (le remède étant pire que le mal) ?















