Devise : le $ s'effrite mais gagne du terrain sur l'E en hebdo

Le Dollar a subi une dégradation modérée face aux principales devises (le Dollar Index ne se replie que de -0,08% à 94,2, il finit stable sur la semaine), sauf face au Yen qui décroche de -0,5% face au Dollar et de -0,6% face à L'Euro.

Un mouvement qui peut s'expliquer par une évolution substantielle du différentiel de taux puisque les Bunds affichent +4Pts de base, les T-Bonds +4,5Pts de base alors que la rémunération du Yen est fixée à 0,00% une fois pour toute depuis 5 ans.



Le rendement du '10 ans' US s'établit à 1,6160%, au plus haut du jour, et surtout au plus haut depuis avril: la résistance des 1,5700% est franchie depuis jeudi soir, la confirmation est survenue dans le sillage du 'NFP'.



Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis à déjoué tous les pronostics : l'économie US n'aurait créé que 194.000 nouveau jobs (contre 500.000 attendu) mais le taux chômage se contracte miraculeusement à 4,8% contre 5,1% attendu après 5,2% en août.



Autre surprise, le salaire horaire grimpe de +0,6% contre +0,4% anticipé, alors que le taux de population active reste faible à 61,6%... ce qui signifie qu'il existe un gros réservoir de 'sans emplois', mais cela ne semble pas freiner la hausse des rémunérations, surtout dans les 'secteurs de pointe'.



La livre ne reprend rien face au $, à 1,3615, malgré une rémunération qui bondit de +7Pts vers un nouveau zénith annuel de 1,157% (soit +15Pts de base sur la semaine, pire performance parmi tous les marchés obligataires occidentaux).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.